Celebrata a Forlimpopoli la Festa della Liberazione

Forlimpopoli ha celebrato sabato mattina la Liberazione, rendendo omaggio ai martiri e ai caduti della resistenza che con il loro sacrificio hanno reso libero il nostro Paese. Alle 9.30 si è svolta la deposizione delle ortensie alla celletta di Santa Rosa, della corona d'alloro al Cippo dei Martiri e delle ortensie al Cippo per i caduti civili del bombardamento del 1944 a Sant'Andrea. E' seguita la deposizione della corona d'alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza in Piazza Fratti. Ha preso la parola il sindaco Milena Garavini.

