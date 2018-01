Celebrata alla Cava la Festa della pace

"Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare"

Con il messaggio del Papa per la giornata mondiale della Pace 2018, 400 bambini e ragazzi dell'acr (azione cattolica dei ragazzi) hanno festeggiato la Festa della Pace alla parrocchia della Cava. Dalle 11 hanno vissuto la celebrazione eucaristica con la comunità per poi spostarsi in marcia verso il polisportivo e li giocare sul tema "filtri di Pace".