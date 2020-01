Celebrato a Meldola il 36esimo anniversario della Croce Rossa Italiana

Meldola ha celebrato il 36esimo anniversario della presenza a Meldola di Croce Rossa con la dotazione di una nuova ambulanza, in convenzione con l’Ausl per l’emergenza urgenza. Al termine di questo momento pubblico, realizzato grazie al "Sogno di Fata" e al "Forno Teodorani", si è svolta una funzione religiosa celebrata da Don Mauro Petrini nella Chiesa di San Nicolò. Nel corso della mattinata il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha ringraziato i tanti volontari "che quotidianamente si impegnano per il prossimo con spirito di servizio, grande umanità, solidarietà e fraternità". Erano, inoltre presenti, il presidente del Comitato Cri di Forlì, Davide Gudenzi, il coordinatore del 118 Ausl Bianchi Valerio ed i membri del Consiglio direttivo Cri.

L’occasione è stata momento per informare tutti i cittadini che da lunedì Croce Rossa Italiana promuove un corso per diventare Volontari; il corso è composto da 13 incontri che si svolgeranno nelle serate di lunedì e giovedì, dalle 20.30 alle 22.30, nei locali dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” di Meldola. Il corso è gratuito, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno i 14 anni di età ed ha l’intento di fare conoscere l’Associazione e tutte le sue attività, oltre al conseguimento del brevetto europeo di Primo Soccorso. Per informazioni: 0543/62122 forli@cri.it.