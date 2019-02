14 anni fa la morte di don Luigi Giussani. Comunione e Liberazione celebra il 37esimo della fondazione

Anche quest’anno la Comunità di Comunione e Liberazione di Forlì si unisce alle celebrazioni proposte in tutto il mondo in ricordo della morte di don Luigi Giussani e del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. A 14 anni dalla salita al Cielo del sacerdote brianzolo, infatti, l’associazione laicale nata l’11 febbraio 1982 dal suo carisma, festeggia il 37° anniversario della propria costituzione. La messa si terrà venerdì alle 19,15 nella Chiesa di San Filippo Neri in Via Giorgina Saffi e sarà presieduta dal vescovo Livio Corazza. Concelebreranno diversi sacerdoti tra cui don Enzo Zannoni, assistente ecclesiastico della Fraternità di Cl, rettore della chiesa di San Filippo Neri e Cappellano della Casa Circondariale di Forlì.

Commenta l’avvocato Valerio Girani, responsabile diocesano della Fraternità: "Siamo grati della presenza del Vescovo alla celebrazione. Rinnoviamo l’impegno a servire la comunità ecclesiale e la società tutta, per il bene comune. Questi tempi sono un’occasione particolare per riscoprire il valore del cristianesimo: un’esperienza umana in grado di ridestare la persona, affinché si assuma una responsabilità personale dentro le circostanze".

In vista delle molte liturgie che si susseguiranno in Italia e all’estero tra febbraio e marzo, l’attuale guida del Movimento, don Julián Carrón, ha proposto la seguente intenzione di preghiera: "Affinché, nella partecipazione grata e fedele alla storia particolare generata oggi dal carisma di don Giussani, cresca in ciascuno di noi l’intelligenza della fede, la certezza della speranza e l’ardore della carità a servizio instancabile della Chiesa e dei fratelli uomini".

Sono parole che invitano ad un’appassionata riflessione su alcuni punti emersi in modo particolare in una recente lettera di Carrón che il "Corriere della Sera" ha pubblicato ("La sorpresa del Natale, la vittoria contro le paure" del 23 novembre, p. 1+28). In quelle pagine, infatti, ricordava come "l’intervento del Mistero nella nostra esistenza non sconfigge la paura come per magia, ma investe la vita della Sua presenza, provocando la ragione e la nostra libertà a riconoscerlo". Su questa traccia, dunque, si approfondisce oggi l’esperienza scaturita a Milano negli anni Cinquanta da Gioventù Studentesca, che oggi conta l’adesione di centinaia di migliaia di persone in oltre novanta Paesi.

Il calendario delle celebrazioni in Italia e nel mondo è disponibile al portale http://eventi.clonline.org.