Pianetto e lavori al campanile: la cena di beneficenza ritorna e raddoppia

Dopo l'edizione 2018, ritorna e raddoppia l'iniziativa di beneficenza per raccogliere fondi da destinare ai lavori di restauro dello storico campanile della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, a Pianetto di Galeata. L'evento copre infatti ben due serate e si svolgerà nel suggestivo borgo di Pianetto, ricco di arte e storia. Si parte mercoledì alle 17:30 coi giovani: apericena e dj set con Fabio Comandini, Penzo e Methiu. La cena si svolgerà invece giovedì alle ore 20. Di tutto rispetto il menù: si inizia con un aperitivo nel chiostro e con un antipasto a base di millefoglie di zucchine profumata all'olio di basilico.

Si prosegue con un bis di primi: passatelli del campanile e lasagnetta estiva alle verdure. Non da meno è il secondo: una gustosa proposta a base di spalla di vitello all'ancienne e zucchine alla mentuccia. A suggellare la ricca cena, un trionfo di dolci della tradizione: "mantovana", gelato alla mandorla, torta golosona e spiedino di frutta. Non mancheranno in tavola: pane, schiacciata, grissini, cracker, piadina nella lastra e un ottimo vino. Caffè e digestivi coroneranno il benefico convivio. Gli allestimenti saranno offerti da alcune attività commerciali locali.

"Sono molto orgoglioso dei miei parrocchiani e della loro sensibilità per tutelare il nostro patrimonio culturale - commenta don Massimo Bonetti, parroco dell'unità pastorale centrale della Val Bidente -. Lo straordinario risultato dell'iniziativa dello scorso anno ha permesso di completare il primo stralcio dei lavori, finanziato in gran parte dai fondi dell'otto per mille alla Chiesa cattolica e dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. Il primo stralcio ha riguardato l'interno del campanile e sarà inaugurato giovedì 11 luglio alle ore 19 alla presenza delle autorità. Ora i parrocchiani desiderano che l'opera di restauro venga ultimata anche con il secondo stralcio, e per questo si prodigano con un impegno davvero ammirevole".

L'invito a cena per il campanile giunge a tutti da parte delle famiglie e della parrocchia di Pianetto, delle attività commerciali locali e della Pro Loco "Mevaniola" di Galeata. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Galeata. Prenotazioni entro lunedì al 3337767868.