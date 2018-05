Torna la "Cena in Bianco", annunciata la data: il tema sarà lo sport

La location è ancora top secret. Sarà ufficializzata prossimamente. Intanto è stata annunciata la data della quarta edizione della "Cena in Bianco", organizzata dalle associazioni "Un Secco No" e Admo Emilia Romagna. L'appuntamento sarà il 15 giugno. "Il tema sarà la nomina del nostro Comune a "Città Europea dello Sport - spiegano gli organizzatori -. Pertanto grazie alla collaborazione con l’assessorato allo Sport e l’Unità dello Sport, tutte le Società e Associazioni Sportive del territorio saranno invitate a partecipare e saranno promotori dei messaggi di cui la Cena si vuole fare veicolo quest’anno: inclusione, parità di genere, solidarietà, sani stili di vita e meritocrazi"a.

In primo piano saranno le eccellenze dello Sport femminile forlivese, quindi dal basket al calcio e dal rugby al softball: "Il nostro Comune ha una rete associazionistica storica e fortissima a livello internazionale, ed è giusto che tutta la cittadinanza sappia e sia orgogliosa dei risultati che le atlete forlivesi raggiungono costantemente - evidenziano -. L’evento, come anno scorso, è aperto a tutti coloro che vogliono aderire senza alcun limite di età; la partecipazione è gratuita, previa gradita prenotazione inviata direttamente a cenainbiancoforli@gmail.com".

Nel dare la sua adesione l’ospite si impegna a rispettare quanto richiesto per partecipare: portare tutto l’occorrente per cenare (dal tavolo al cibo stesso), apparecchiare e sparecchiare senza lasciare rifiuti, mantenere un comportamento corretto, educato e rispettoso verso gli altri commensali ed anche e soprattutto del luogo ospitante. Il colore dell’abbigliamento e dell’occorrente per la serata dovrà essere rigorosamente bianco e composto da materiali sempiterni. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook Cena in Bianco Forlì.