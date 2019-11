Cena solidale per i non vedenti: tutti al buio alla scoperta dei sensi per mettersi "nei panni di chi non vede"

Mettersi per due ore letteralmente "nei panni di chi non vede", per fare un' esperienza particolare e allo stesso tempo contribuire ad un gesto solidale. Giovedì si è tenuta a Corte San Ruffillo, in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sez. Forlì-Cesena, una cena in totale oscurità. I ragazzi dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti hanno accolto gli ospiti alle ore 20 e portati ai rispettivi tavoli. Il menù è stato servito per portare i partecipanti alla scoperta dei sensi: concentrarsi sui suoni per capire cosa sta accadendo attorno a sè; intuire il sapore di un piatto dal suo profumo; affidarsi al tatto per sorseggiare del vino in un'esplosione di gusto per le papille.

Come antipasto è stata servita una ribollita scomposta in fagottino croccante, come primo anelli di semolino con ragù di coniglio profumato al limone, come secondo galletto "Cbt" speziato alla paprika e peperone rosso con purè di cappuccio viola ed infine un semifreddo al rosmarino con riduzione al porto e pepe rosa. Parte dell'incasso della serata è stato devoluto all'Unione Italiana Ciechi per finanziarne e promuoverne le attività nel comprensorio provinciale di Forlì-Cesena.

Questi eventi hanno un duplice scopo: da un lato far conoscere e sostenere i progetti della associazione e dall’altra far provare una esperienza speciale in cui, privati della vista, bisogna affinare i restanti quattro sensi per gustare le pietanze servite dai camerieri non vedenti e per interagire con gli altri commensali.