Censimento del cervo in amore, si avvicina il grande evento: ultimi giorni per iscriversi

Il consueto appuntamento con il censimento del cervo al bramito nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, previsto per quest’anno dal 27 al 29 settembre, viene anticipato dai primi bramiti che echeggiano nelle valli dell'area protetta. Il picco è previsto proprio nei giorni della rilevazione. Il termine per le iscrizioni è stato prorogato a domenica per coprire i pochi posti ancora disponibili. Le iscrizioni potranno essere effettuate sempre all’indirizzo http://cervo.parcoforestecasentinesi.it, dove è già scaricabile il programma della tre giorni. Per maggiori informazioni si può scrivere a cervo@parcoforestecasentinesi.it o consultare il sito ufficiale del Parco www.parcoforestecasentinesi.it.

Il programma dell'evento vedrà anche quest’anno un ricco contorno alle serate di conteggio: seminari formativi, momenti conviviali, e la possibilità di scoprire i sentieri e le bellezze dell’area protetta nelle ore libere delle tre giornate di censimento. Intanto i numeri ufficiali dello scorso anno parlano di circa 500 operatori coinvolti sul campo, 384 cervi maschi censiti per una stima di popolazione totale di cervo tra i 1.900 e i 2.200 esemplari su circa 20.500 ettari: quasi due terzi dell'area protetta. Per il sesto anno consecutivo, dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, sarà riproposta l’esperienza del "wolf howling": i partecipanti al censimento, oltre ai bramiti, avranno dunque la possibilità di ascoltare e segnalare anche le risposte dei branchi di lupi alle emissioni registrate di ululati, che saranno lanciate da alcuni punti strategici su tutto il territorio dell’area protetta.

Sarà un’emozione incredibile per tutti i censitori dislocati in foresta, un’importante occasione per conoscere sempre meglio numeri e abitudini del grande predatore del Parco, sulla scia dei due progetti Life Wolfnet e Wolfnet 2.0 che hanno visto e vedono tuttora coinvolta da protagonista l’area protetta. Attualmente viene stimata una popolazione di una cinquantina di esemplari per una decina di piccoli branchi. Questi due animali, cervo e lupo, sono i simboli indiscussi delle Foreste. Da sempre fortemente presenti nell’immaginario collettivo sono oggi “avvicinabili” grazie ad esperienze di gestione faunistica aperte a tutti: volontari ed amanti della natura. Ospite d'onore sarà lo scrittore e documentarista Giuseppe Festa, da sempre legato alle foreste del Parco e alle sue storie. Anche quest’anno inoltre, in supporto alle attività di censimento, opereranno dal 21 al 30 settembre i ragazzi e le ragazze del turno speciale di volontariato, dando un concreto aiuto nella gestione e realizzazione dell’evento.

Per giovedi è previsto l'arrivo dei censitori nei diversi luoghi di articolazione logistica dell'evento. Presso questi luoghi saranno realizzati gli incontri di saluto da parte del Parco e le spiegazioni del programma delle attività e delle modalità di esecuzione delle attività di conteggio (dei cervi e dei lupi). La rilevazione sul cervo avverrà dalle 20 alle 23. Alle 22, 45 e alle 23, 15 ci sarà l'esecuzione (in parallelo al conteggio sulla popolazione di cervo) del rilievo sperimentale della presenza del lupo. Alle 24 comincia, a cura dei censitori ospiti, il “Dopo bramito” presso le diverse strutture recettive. Il programma si ripete per due serate utili (condizioni ottimali di rilevazione). La terza serata (sabato) è facoltativa. Sabato, dalle 10 alle 12.30 è previsto un seminario presso la pro-loco di Corezzo. Sarà seguito dal pranzo di chiusura della manifestazione.