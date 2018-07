Ritorna a fine settembre il censimento del cervo "al bramito". Si avvicina l'apertura delle iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’ormai tradizionale censimento autunnale del cervo nobile (Cervus elaphus) nella sua rilevazione "al bramito", in programma quest’anno dal 27 al 29 settembre nel parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. Si tratta di uno degli appuntamenti di gestione faunistica partecipata più importanti in Europa.

Come ogni anno centinaia di appassionati, studenti o semplici curiosi dalle più diverse provenienze - territoriali e culturali - si daranno appuntamento nell’area protetta dell’Appennino tosco-romagnolo. I censitori saranno impegnati nell’arco dell’intero fine settimana in turni serali di ascolto, accompagnati da personale esperto del Parco nazionale e dei Carabinieri forestali. Il programma, presto scaricabile nel dettaglio dal sito web del Parco, sarà, come sempre, integrato da eventi formativi, culturali e socializzanti, così da costituire un’indimenticabile occasione per tutti i partecipanti.

Sono moltissimi i cervi presenti all’interno del parco nazionale, dei quali poco meno di quattrocento maschi in età riproduttiva, coinvolti in un antico rituale di lotta e corteggiamento. Sarà un’esperienza suggestiva, quella del censimento, per tutti coloro che vogliono vivere l’emozione del contatto diretto con uno dei più sorprendenti eventi della natura. La maratona, organizzata da D.R.E.Am. Italia Soc. Coop., e realizzata in collaborazione con gli Uffici territoriali della Regione Toscana ed Emilia Romagna (settore Caccia e Pesca), gli Ambiti Territoriali di Caccia di Arezzo e di Forlì-Cesena, le Unioni dei Comuni Montani di Casentino e Valdarno-Valdisieve, il Reparto Carabinieri Parco nazionale e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio, rientra nell’ambito delle politiche di gestione della popolazione previste dagli enti territoriali e di ricerca riuniti nell’Acater orientale.

"Le giornate dell'imponente cervo nobile e del lupo appenninico ci permettono di far conoscere luoghi di immensa bellezza e condividere l'impellenza e il desiderio della tutela ambientale. Le giornate del censimento sono un'esperienza totalizzante che lascia impronte indelebili - commenta Luca Santini, presidente del Parco -. Le antiche foreste sono lo sfondo straordinario di giorni straordinari di condivisione, amicizia e avventura". Il portale web da cui iscriversi, entro e non oltre il 15 settembre, è http://cervo.parcoforestecasentinesi.it. Per maggiori informazioni l’indirizzo mail di riferimento è cervo@parcoforestecasentinesi.it

Per il quinto quarto anno consecutivo sarà al centro del weekend anche il lupo appenninico, censito attraverso sessioni di wolf-howling al termine delle serate d'ascolto dei cervi in amore. Si svolgerà inoltre anche quest'anno il consueto turno di volontariato del Parco, con speciali mansioni di supporto alle attività di censimento, dal 21 al 30 settembre. Informazioni all'interno del sito www.parcoforestecasentinesi.it, oppure attraverso la mail: volontariato@parcoforestecasentinesi.it