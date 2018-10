Censimento della popolazione al via: entrano in azione i "rilevatori" del Comune

E' iniziato anche a Forlì il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Per la prima volta l’Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, effettua il Censimento con cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo ogni anno solo un campione e non più tutte le famiglie; in questo modo, le informazioni sulle principali caratteristiche socio-demografiche del Paese saranno continue, tempestive e costeranno meno per tutti.

La rilevazione è prevista sia dal Programma Statistico Nazionale che dal Regolamento Europeo: partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, pertanto dopo le elaborazioni statistiche non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono.

Il Censimento si sviluppa in due modalità: rilevazione areale, che riguarderà un campione di indirizzi, sorteggiati da Istat, nei quali le famiglie dimoranti saranno intervistate a casa dai rilevatori incaricati; questa rilevazione terminerà il 23 novembre; e la rilevazione di lista, che riguarderà un campione di famiglie, estratto da ISTAT a partire dalle liste anagrafiche con qualsiasi indirizzo di residenza, che potrà compilare direttamente online il proprio questionario, oppure rivolgersi al proprio Comune per la compilazione e/o per l'intervista casalinga; questa rilevazione terminerà il 20 dicembre.

In occasione del Censimento, il Comune di Forlì ha costituito un apposito Ufficio Comunale di Censimento, disponibile al pubblico, attraverso accordo telefonico, dal lunedì al venerdì compresi (dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12). Gli addetti all'Ufficio Comunale di Censimento saranno contattabili telefonicamente ai seguenti numeri: 0543-712721 e 0543-712330