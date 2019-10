Al via anche a Forlì il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Sono iniziate le attività del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Anche quest'anno l’Istat - Istituto Nazionale di Statistica effettua il Censimento con cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo solo un campione della popolazione e non più tutte le famiglie. La rilevazione è prevista sia dal Programma Statistico Nazionale che dal Regolamento Europeo, pertanto partecipare al Censimento è un obbligo di legge e, soprattutto, un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività.

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, pertanto dopo le elaborazioni dei dati non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono. Il Censimento si sviluppa in due modalità, attuate entrambe a partire da ottobre. La "rilevazione areale", che terminerà il 13 novembre, riguarderà un campione di indirizzi, sorteggiati da Istat, presso i quali le famiglie dimoranti saranno intervistate a casa dai rilevatori incaricati.

La "rilevazione di lista", che si concluderà il 20 dicembre, riguarderà un campione di famiglie, estratto da Istat a partire dalle liste anagrafiche con qualsiasi indirizzo di residenza, che potrà compilare direttamente online il proprio questionario, oppure rivolgersi al proprio Comune per la compilazione e/o per l'intervista casalinga.

In occasione del Censimento, il Comune mercuriale ha costituito un apposito Ufficio Comunale di Censimento, che sarà disponibile al pubblico a partire dal 10 ottobre, previo accordo telefonico, secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì compresi, dalle 9 alle 12. Gli addetti dell'Ufficio Comunale di Censimento sono contattabili telefonicamente ai seguenti numeri 0543.712721 e 0543.712330.