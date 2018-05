Centri del riuso, questi sconosciuti in Romagna. I fondi destinati tutti all'Emilia

Romagna a bocca asciutta per quanto riguarda il finanziamento dei cosiddetti “centro comunali di riuso”. Tranne una piccola erogazione a Forlimpopoli di 8.000 euro, i fondi negli ultimi due anni sono andati tutti all'Emilia, con erogazioni per oltre un milione di euro spalmati da Bologna e le altre province a nord del capoluogo. E' quanto emerge da un report dell'impiego dei fondi destinati all'economia circolare di Atersir. Il Consiglio d’ambito di Atersir, Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti, ha approvato ora lo stanziamento di oltre un altro milione di euro destinati ai comuni per progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

È infatti durante l’ultima seduta che i Sindaci rappresentanti del territorio in ATERSIR hanno approvato la ripartizione delle linee del Fondo d’Ambito, le cui risorse saranno, nel 2018, impiegate a favore dei Comuni che presenteranno progetti per la realizzazione e l’adeguamento di centri comunali del riuso e progetti per iniziative di prevenzione e riduzione della formazione dei rifiuti.

Il Fondo d’Ambito, in relazione alle due linee di finanziamento dedicate ai centri del riuso e a iniziative comunali di prevenzione ha assegnato risorse per un totale di 931.247 euro nel 2016, e di 787.035 euro nel 2017, destinate ad un totale di 60 comuni a livello regionale. Ma si tratta di opere distribuite solo in Emilia.

I centri comunali del riuso hanno le finalità di ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento; favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita; creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari; creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate; favorire una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Tali centri devono consetire il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo.

Stessa situazione per i finanziamenti attribuiti per provincia nel biennio 2016-2017 per contributi destinati a iniziative comunali di prevenzione e riduzione della formazione di rifiuti. Alle tre province romagnole in due anni sono stati erogati 150.000 euro circa, contro gli 1,5 milioni dell'area emiliana. “All’interno della Legge Regionale a sostegno dell’economia circolare – spiega il Direttore Vito Belladonna - è stato istituito il Fondo d’Ambito, gestito dall’Agenzia e alimentato in parte dai comuni stessi e in parte dalla Regione Emilia Romagna, per la realizzazione di diverse linee di intervento a favore di attività che consentano un progressivo miglioramento nella gestione dei rifiuti. Tra queste una parte significativa, oltre un milione di euro nel 2018, è destinato a finanziare progetti comunali che, attraverso i centri del riuso e specifiche iniziative locali, consentano di abbattere la produzione di rifiuti, fattore che può incidere in modo rilevante sulla qualità ambientale dei territori e sul raggiungimento degli obiettivi regionali”.

“L’Emilia-Romagna ha scelto la strada dell’economia circolare: significa ridurre sempre più la produzione dei rifiuti e aumentarne il riutilizzo e il riciclaggio”, aggiunge Paola Gazzolo, assessore regionale all’ambiente. “Per riuscirci, servono misure concrete capaci di incidere sugli stili di vita delle nostre comunità: ne siamo convinti e investiamo risorse per produrre questo cambiamento, per una crescente sostenibilità ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti”.

I contributi dalle linee appena finanziate saranno accessibili ai comuni partecipando ai bandi di prossima pubblicazione, i cui schemi conterranno elementi di novità per semplificare le procedure di presentazione dei progetti, migliorare la gestione dei tempi di accesso alle risorse e agevolare un’equa distribuzione delle risorse attraverso un più efficace turn-over dei comuni beneficiari.

Le risorse stanziate per il 2018, e a cui i comuni potranno accedere tramite specifici bandi, ammontano a 1.084.039 euro per le due linee di finanziamento. Il Fondo d’Ambito sostiene anche, con una apposita linea di finanziamento, la trasformazione dei servizi di raccolta rifiuti e incentiva quindi il progressivo passaggio dei comuni a forme di raccolta differenziata che puntino, col tempo, all’applicazione della tariffazione puntuale. Sempre al Fondo afferiscono anche le risorse impiegate per l’incentivazione, attraverso la riduzione dei costi per gli utenti del servizio, dei “Comuni virtuosi”, la cui graduatoria viene aggiornata annualmente in virtù della minore produzione di rifiuti indifferenziati per abitante equivalente.