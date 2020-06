Centro estivo comunale per i bimbi delle scuole d'infanzia: ultime ore per presentare l'iscrizione

"Ci sono ancora poche ore per presentare le iscrizioni al "Centro Estivo Comunale per le bambine e i bambini iscritti alle Scuole dell'Infanzia (comunali, statali e paritarie-private)". A ricordarlo è il Comune di Forlì, specificando che "il termine ultimo, infatti, è fissato per venerdì. Il servizio estivo, nel periodo dal 20 luglio al 28 agosto, è articolato in turni di 2 settimane (primo turno dal 20 luglio al 31 luglio; secondo turno dal 3 agosto al 14 agosto e terzo turno dal 17 agosto al 28 agosto) con orario di frequenza dalle 7.30 alle 13.30 pranzo compreso".

L'informativa e la domanda di iscrizione sono sono pubblicate sul sito del Comune di Forlì. L'amministrazione comunale ricorda che "è possibile richiedere, se aventi diritto, il voucher di conciliazione vita e lavoro. L'intero costo del servizio potrà essere coperto dalla quota erogata per il voucher (84 euro a settimana e per un valore massimo erogabile di 336 euro). Per tutte le famiglie, invece, non rientranti nel progetto regionale perché in possesso di un'attestazione Isee superiore ad 28mila euro, la quota fissa prevista per il centro estivo è di 137 euro (comprensiva di pasto)". Per iscrizioni e approfondimenti: "www.comune.forli.fc.it".