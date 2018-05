Centri estivi, chiesti i contributi per circa 500 bambini. Il Comune riapre i termini per le domande

Il Comune di Forlì ha deciso di riaprire i termini per permettere alle famiglie con bambini piccoli di poter accedere ai contributi per i centri estivi, introdotti per la prima volta quest'anno dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un bonus erogato in base all'Isee per un totale massimo di 210 euro. Nella prima tranche nell'Unione dei Comuni del Forlivese sono state gestite circa 500 domande, di cui 300 nel Comune di Forlì.

Le famiglie che possiedono i requisiti, potranno ora presentare domanda dal 5 al 15 giugno 2018, per l'abbattimento della retta di frequenza ad un centro estivo convenzionato. Le domande devono essere consegnate all'Unità Diritto allo Studio del Comune di Forlì in via Caterina Sforza 16 - piano terra. Alla domanda dovrà essere allegato l'ISEE 2018. Non erano mancate le proteste, il mese scorso, per i termini ridotti per presentare domanda. Il Comune di Forlì inizialmente aveva dato la possibilità di farlo dal 23 aprile all'11 maggio, il ché faceva solo 12 giorni lavorativi per elaborare l'Isee, necessario per il contributo. Il tutto mentre i Caaf erano e sono impegnati nella campagna fiscale in corso. Ed ora arriva la seconda “finestra” per presentare la domanda.