Centri estivi nei comuni montani, ecco i voucher a sostegno delle famiglie

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto “Conciliazione” finanziato con risorse del Fondo Sociale europeo, per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette dei centri estivi destinati a bambini e ragazzi nella fascia di età dai 3 ai 13 anni, tramite l’assegnazione di appositi voucher. Il voucher ha un importo di 70 euro per ogni settimana di frequenza fino ad un massimo di 3 settimane. Questi voucher saranno spendibili solo nei centri estivi convenzionati con i Comuni che hanno aderito al progetto.

L’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana ha aderito al progetto per conto dei Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio. I soggetti gestori di centri estivi interessati al progetto e che intendono realizzare di centro estivo sul territorio dei 5 comuni per l’estate 2018 (con riferimento alla fascia 3-13 anni) devono presentare specifica domanda alla Unione di comuni della Romagna forlivese – Ufficio Protocollo – Piazza Tassinari 15 – Rocca San Casciano ovvero all’Ufficio Protocollo dei Comune di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, che provvederanno a trasmetterla all’Unione entro e non oltre il 16 aprile alle 13 (info e modulistica su www.romagnaforlivese.it – Ufficio politiche giovanili – 0543/950141).