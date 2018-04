Centri estivi, contributi per l'iscrizione: ecco come fare domanda

Da quest'anno la Regione Emilia Romagna prevede un contributo per l'iscrizione ai centri estivi dei ragazzi dai 3 ai 13 anni di età, abbattendone le rette. Le famiglie residenti nel Comune di Forlì che possiedono i requisiti, possono presentare domanda dal 23 aprile all'11 maggio all'Unità Diritto allo Studio del Comune di Forlì. La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta a cui andranno allegati l'Isee anno 2018, la documentazione attestante l'occupazione di entrambi i genitori e l'iscrizione al centro estivo convenzionato. La modulistica per la domanda e l'elenco dei centri estivi convenzionati sarà disponibile nel sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it a partire dal 23 aprile. Per ulteriori informazioni: Unità Diritto allo Studio - Servizio Politiche Educative e della Genitorialità, telefono 0543 712114.