Centri estivi, dalla Regione contributi per le famiglie: come presentare la richiesta

Anche quest'anno la Regione Emilia Romagna prevede un contributo per l'iscrizione ai centri estivi dei ragazzi dai 3 ai 13 anni, abbattendone le rette. Le famiglie residenti nel Comune di Forlì che possiedono i requisiti, possono presentare domanda dal 9 al 19 giugno all'Ufficio Protocollo - URCF - Piazza Tassinari 15 - Rocca San Casciano ovvero presso i Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, che provvederanno a trasmetterla all'Unione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica prediposta a cui andranno allegati l'Isee del 2020 o, nel caso non si possieda, quella dell'anno 2019, la documentazione attestante l'occupazione dei genitori e l'iscrizione al centro estivo. La modulistica per la domanda e l'elenco dei centri estivi convenzionati è disponibile sul sito dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese (www.romagnaforlivese.it). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0543950141 oppure al numero 0543926016.