Centri estivi e Coronavirus, il Comune eroga la formazione ad oltre mille addetti alla cura dei bambini

A partire da lunedì e fino al prossimo 5 giugno, presso il Palazzetto dello Sport dei Romiti, si svolgeranno i corsi di formazione sulle norme igienico-sanitarie, sui temi della prevenzione del COVID-19 e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti dal protocollo regionale di sicurezza relativo all'organizzazione dei centri estivi. Si tratta di oltre mille persone. “I corsi – spiega l’assessore con delega alle Politiche educative Paola Casara - sono stati organizzati dal Comune di Forlì che si è fatto carico di coordinare tutti i gestori di centri estivi del Distretto forlivese (15 Comuni). Saranno impegnati nel percorso di formazione il personale di nidi e scuole dell'infanzia comunali e tutti gli educatori di enti, società ed associazioni che presteranno la loro attività nella gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, attivi a partire dal prossimo 8 giugno. I corsi saranno tenuti dal personale medico e tecnico del Dipartimento di Sanità pubblica dell'ASL che ha dato la propria disponibilità e preziosa collaborazione”. “Sono oltre 1.000 gli operatori coinvolti – conclude Casara – con la riapertura dei centri estivi, tutto il personale in servizio, (professionale e volontario), deve essere formato sui temi della prevenzione dal Covid-19. Cosa che questo Comune ha inteso promuovere non solo per i gestori delle proprie strutture, ma anche per tutti quelli del distretto forlivese.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.