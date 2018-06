Centri estivi, come sceglierli: c'è di tutto, dall'inglese allo skypark, dalle arti al tennis

Le scuole sono finite e tra poco più di due settimane anche gli asili chiuderanno i battenti. Bimbi a casa con nonni o baby sitter oppure centro estivo? Quest’ultima soluzione da anni ormai non è più solo un’opzione per sistemare i figli mentre i genitori sono al lavoro nei caldi mesi estivi, ma una vera e propria opportunità per i bambini di fare una serie infinità di attività ed esperienze. Quest’anno per la prima volta la Regione ha introdotto anche contributi alle famiglie che scelgono centri estivi convenzionati e il Comune di Forlì.



Nel territorio di Forlì l’offerta è davvero amplissima, con prezzi che variano dai 65 ai 110 euro a settimana per la giornata intera senza pasto. La mensa costa, in media, 6 euro al giorno. Non c’è più solo l’opzione dei ‘classici’ centri estivi, che propongono comunque una vasta gamma di attività e uscite settimanali, specialmente per i bambini in età scolare. Innanzitutto ci sono diverse opportunità anche per i piccolissimi fino ai tre anni di età. Come ad esempio il Centro educativo San Paolo che organizza Estate avventura Baby per i bimbi da 0 a 3 anni. La Polisportiva Cava Ginnastica propone “Un tuffo nello sport, Centro estivo Baby”, per bambini da 24 a 36 mesi. Il Comune di Forlì, per i bimbi frequentanti i nidi d'infanzia comunali , in concessione e in convenzione, affida il prolungamento estivo alla Cooperativa Acquarello nei nidi Grillo e Cucciolo/scoiattolo.

Molto in voga sono i centri estivi che propongono in prevalenza attività a contatto con la natura, sulla scia della pedagogia dell’outdoor education. La Fattoria didattica la Vignaccia accoglie i bimbi dai 3 anni in su proponendo attività motorie in ambiente naturale, laboratorio della terra, del pane (dal grano alla cottura), dell'argilla (raccolta e creazione di oggetti), laboratori sensoriali per conoscere attraverso i cinque sensi. La Cooperativa Paolo Babini, per ragazzi dai 6 ai 14, organizza invece Estate Avventura con una serie di attività tra le quali skypark, equitazione, parco acquatico, orienteering, cucina all'aperto, barca a vela. E per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, Estate avventura Junior. L’azienda Agricola La Cicala e la Formica propone invece, per un’estate in campagna “Nella tana dell’oritteropo”, per bimbi dai 5 ai 12 anni, per "Scoprire il mondo e il tempo della natura".

Un’atra tendenza per l’estate dei più piccoli è quella di imparare l’inglese divertendosi, come propongono ad esempio Bimbolandia, con la Little linguist Summer per bimbi del secondo e terzo anni di marterna, e l’associazione culturale Logos, con English Citycamp, per bambini da 5 a 14 anni. Spazio anche all’arte con l’Art Summer Camp 2018, centro estivo artistico-musicale (per bambini da 6 a 14 anni) di Cosascuola Music Academy. Anche l’Orto del Brogliaccio va in questa direzione organizzando, per i ragazzi dai 7 ai 15 anni 2Il Music & Arts summer school”.

Per i più sportivi tante opportunità, come ad esempio alla Piscina comunale di Forlì con “Sporteducando around sport camp”, per bambini da 4 a 14 anni, per continuare lo sport praticato durante l'inverno, per impararne di nuovi e per fare nuove conoscenze giocando. La Polisportiva Cava Ginnastica organizza invece “Un tuffo nello sport” 2018, per bambini da 6 a 14 anni, focalizzato su tantissimi sport diversi: tennis, pallavolo, basket, tchoukball, racchettoni, nuoto, mountain bike, karate, rugby, parkour; ginnastica artistica, ginnastica ritmica. Anche l’A.S.D. Forum tennis Forlì “Estate Forum 2018”, per bambini da 5 a 16 anni proponendo attività ludico-sportiva volta a migliorare la coordinazione motoria e le capacità relazionali, attività sportive e ludiche come lezioni e tornei di tennis, calcetto, pallavolo, badmington, basket e altri sport.