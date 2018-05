Centri estivi per tutti i gusti, quest'anno pure quello specializzato in arte e musical

I centri estivi? Non sono più solo un modo per tenere impegnati i bambini mentre i genitori lavorano, durante le vacanze estive, ma sempre di più sono occasioni per attività istruttive collaterali. Anche a Forlì non manca una ricca offerta di alternative: oltre ai “classici” centri estivi che uniscono sport, natura, gite, piscina, giochi insieme e, se serve, il sostegno ai compiti, da diverso tempo ce ne sono di maggiormente specializzati, come quelli che tendono ad approfondire la lingua inglese, piuttosto che la formazione e il gioco del basket, oppure ancora quelli che si tengono in una fattoria con gli animali. Quest'anno a questo panorama si aggiunge un centro estivo per imparare l’arte.

Ad organizzarlo è “Orto del Brogliaccio”, lo spazio dedicato ad arte e cultura creato da tre giovani forlivesi. Si chiama “Musical & Arts summer school”. E’ pensato per bambini dai 7 ai 15 anni che avranno la possibilità di imparare l’arte del musical per 4 settimane dal 18 giugno al 13 luglio. Dei locali di via Orto del Fuoco infatti Laura Zoli, Beatrice Buffadini e Gianfranco Boattini accoglieranno i piccoli partecipanti che potranno cimentarsi in danza, canto, recitazione, laboratori di disegno, pittura. Con loro anche altri insegnanti qualificati di disegno e danza. Un’iniziativa diversa dal solito, in centro storico a Forlì.

L'Orto del Brogliaccio da qualche tempo prganizza Corsi di musical, dizione, canto e stage. Ci sono anche spazi per il coworking, il tutto negli spazi dell’Ex Filanda Maiani in centro storico. Il nome deve la propria genesi all’ubicazione dello spazio stesso, che si trova in via Orto del Fuoco, senza dimenticare che l’orto, fuori dall’ambito simbolico, è anche la realtà del seme che diviene frutto.