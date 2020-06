Centri estivi, primo bilancio col sorriso per l'"Happy Summer" a San Giuseppe Artigiano

Al via centro estivo "Happy Summer" al centro parrocchiale di S.Giuseppe Artigiano, in viale Fratelli Spazzoli 181. Sono infatti conclusi i turni di giugno con la partecipazione di bambini e bambine ragazzi e ragazze e la soddisfazione delle famiglie che si sono affidati agli esperti educatori anche in questo delicato periodo. Le attività proseguiranno per tutto il mese di luglio agosto e le prime di settembre con qualche posto ancora disponibile dai 4 ai 13 anni. Per info.ed iscrizione è possibile rivolgersi ai numeri 3292681532 o 3489343469.

