Centri estivi, si prova anche per i piccolissimi 0-3 anni: "Una sfida reinventare tutto all'aperto"

Nonostante la rigidità dei protocolli anti-Covid, la cooperativa sociale 'Paolo Babini' è riuscita a organizzare il centro estivo 0-3 anni, a due settimane dall’avvio del centro estivo 3-6 anni per i bambini più grandi. I primi piccoli utenti sono proprio quei bimbi che, fino allo scorso febbraio, hanno frequentato il Nido di Sofia e il Nido Tick Tack Kids. Queste di fatto sono le due sedi in cui i centri estivi si svolgono: dopo il lungo lockdown i bambini tornano nei loro asili.

Spiega una nota della cooperativa: “La lunga pausa e la relativa permanenza a casa non sono senza conseguenze: per qualche bimbo è necessario un periodo di ri-ambientamento, per riappropriarsi degli spazi, per ritrovare i coetanei e riscoprire i volti famigliari degli educatori, anche se celati dalle mascherine. Per molti il rientro tuttavia è caratterizzato dalla curiosità e dall’entusiasmo di ritrovare gli affetti, i giochi e gli spazi che, fino a qualche mese fa, riempivano la loro quotidianità.

E proprio gli spazi sono un punto cruciale di questa ripartenza: l’apertura dei centri estivi è infatti occasione per ripensare l’organizzazione dei servizi, spostando tutte le attività all’esterno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche per il Nido di Sofia e il Tick Tack, che pur da diversi anni si sperimentano e formano nell’educazione all'aperto, questa esperienza rappresenta un livello successivo: il passaggio è sottile ma fondamentale, perché si passa dal chiedersi “Quale attività possiamo fare oggi in giardino?” al “Come possiamo costruire una sezione a cielo aperto?”. Sempre una nota: “L’obiettivo di stare il più possibile all’aria aperta diventa un po’ anche la “provocazione” di provare a rinunciare agli spazi interni, ingegnandosi per vivere all’esterno l’intera giornata del nido, a 360 gradi. Certo si potrebbe dire “a luglio tutti i Santi aiutano” … ma noi siamo quanto mai curiosi di sperimentarci anche con il cambio di stagione e con l’arrivo dell’autunno”.