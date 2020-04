Centri tavola e ghirlande pasquali: dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano 800 euro per l'ospedale

Ottocento euro per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Questa la quota raccolta fin ora dalla vendita di centri tavola, ghirlande pasquali e offerte varie dalla Parrocchia di San Giuseppe Artigiano. "Nel frattempo continuiamo ad aiutare famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, persone anziane, sole o ammalate - viene specificato -. Si aiuta nella spesa, nelle bollette, anche con prestiti immediati, in collaborazione con servizi sociali, la Caritas e la Confraternita della Misericordia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.