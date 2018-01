Bimbi e difficoltà d'apprendimento: la moto-befana porta nella calza l'apertura del Centro "A-prendere il mondo"

C’è una collaborazione fra società civile e terzo settore che festeggia una ricorrenza speciale, e che unisce due mondi solo apparentemente molto lontani: è la moto-befana che ogni anno fa visita al Villaggio Mafalda della Cooperativa Sociale Paolo Babini per portare regali ai bambini e ai ragazzi delle case famiglia del comprensorio forlivese, giunta alla decima edizione. Per celebrare questa ricorrenza i gruppi di bikers (Custombike, Black Devils e Abarth Club Romagna), coordinati da Ermes Gordini, quest’anno non si sono limitati ai regali per i bambini ma attraverso l’aiuto di alcuni sponsor hanno raccolto i fondi necessari per avviare un nuovo servizio della Cooperativa, il Centro "A-prendere il mondo", dedicato ai bambini con difficoltà di apprendimento.

Le diagnosi di Dsa, o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia), sono sempre più frequenti. Da tempo la Cooperativa Sociale Paolo Babini desiderava dare una risposta più strutturata a questo tipo di bisogno educativo che viene segnalato dalle scuole e dai professionisti, e che spesso lascia i genitori in difficoltà al momento di affrontarlo in modo adeguato. Grazie alla regia dell’Abarth Club Romagna che ha coordinato la ricerca dei fondi attraverso sponsor locali sono state donate alla Cooperativa sociale Paolo Babini 9 postazioni computer complete che renderanno possibile l’apertura del Centro, che avrà sede nel palazzo delle scuole Dorotee in via dei mille (ingresso via Maioli 2) e la cui supervisione scientifica sarà affidata alla dottoressa Catherine Hamon.