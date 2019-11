Nel palazzo del '400 apre un "music club" che mixa musica dal vivo, ristorazione a tema musicale e locale serale

Riapre dopo diversi anni di luci spente e di gestioni che non hanno avuto successo, lo storico locale di corso Garibaldi 82, che si trova in un palazzo quattrocentesco, palazzo Albicini. Là, dentro il grande portone che sta proprio sotto la lapide che ricorda il passaggio da questo storico palazzo di Dante Alighieri e Giosuè Carducci, apre l’ “Ottantadue Music Club”, un locale che mixa musica rigorosamente dal vivo, ristorazione e locale serale. Si parte venerdì pomeriggio con l'inaugurazione alle 17 e poi dalle 19,30 la prima serata musicale.

Animatore dell'Ottantadue Music Club è Maurizio Monti, volto noto della ristorazione a Forlì e soprattutto del centro storico, col suo 'Petit Arquebuse', che si trova ad un centinaio di metri dal nuovo locale, ristorante “sui generis” per la sua forte impronta musicale, dato che fa musica dal vivo praticamente tutte le sere. L'avventura è proseguita con il piano sovrastante il ristorante, trasformato in 'locanda' e poi anche con uno stabilimento balneare a Cervia, dal quale – scaduto l'affitto – si è ritirato. “I proprietari del locale, la famiglia Mazzoni-Albicini-Magnani, hanno creduto in questo progetto che porta nuova animazione in centro, una formula che definisco cultural-musicale-enogastronomica. Un locale che, per il momento, sarà aperto il venerdì, sabato e domenica, per l'inverno, dato che a maggio, a meno di novità, si chiude per riaprire a settembre”, spiega Maurizio Monti.

I posti a tavola sono circa 120 e il bar sarà aperto dagli aperitivi fino alla sera tardi per un drink, anche se la musica cessa rigorosamente a mezzanotte, come da regolamento. Il posto d'onore però ce l'ha la musica dal vivo, tanto che l' “Ottantadue”, che prende il nome dal numero civico di corso Garibaldi in cui si trova, ha aggiunto “Music Club” nella denominazione. Insomma, non solo musica d'ambiente, ma musica da sentire. “Vuole essere un taglio meno gastronomico e più culturale, con una programmazione di concerti, dj ed eventi, mi hanno per esempio già chiesto se si possono fare sfilate”. A curare gli eventi sono Michele Minisci, Giuseppe Zanca e soprattutto Moreno Lombardi. L'obiettivo è di fare ristorazione a tema della serata musicale proposta, un'offerta di intrattenimento poco presente in città e, soprattutto, nel cuore del centro. La domenica sera, invece, sarà più tarata sugli aperitivi.

“Il locale ha un bar, un salotto e delle salette più riservate, venendo sarà un po' come stare in famiglia - illustra Monti - Speriamo anche che in Comune qualcuno ci ascolti e ci dia un po' di aiuto, data la valenza culturale di questo progetto. Speriamo di averci indovinato”. All'Ottantadue ogni venerdì sarà con blues, jazz e rock, con con menù a tema e musica live con band internazionali proposta da Naima Foundation, uno dei marchi storici per chi vive di certe passioni. Il sabato è Jazz Night, anche qui con ristorazione con menù a tema, per vivere le atmosfere dei Jazz club di New Orleans nel centro di Forlì. Un format che porterà ad avvicendarsi sul palco formazioni italiane e straniere in un mix di emozioni vibranti di generi musicali eterni a cura di Giuseppe Zanca. La domenica chiude il fine settimana con la rassegna Sunday Lounge, per rilassarsi, con aperitivi dalle ore 18 con la certezza di una grande colonna sonora live e dj set.