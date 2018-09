E' un fiorire di nuovi locali in città, in arrivo anche quello in stile "Jungle"

Sta realizzando il sogno di una vita, Rina Venturi, 53 anni, titolare di un laboratorio di stampa digitale che a fine settembre aprirà il suo locale in viale Vittorio Veneto. “Jungle” apre al posto de “L’Assaggio” e punterà su birre artigianali, alla spina e in bottiglia, e sulla piccola ristorazione. La titolare ha scelto una location sui viali che circondano il centro, dove già si concentra parte della 'movida': “Ci sono tantissimi parcheggi non a pagamento. Non avrei mai aperto in pieno centro, sia perché sta decadendo, sia per i varchi elettronici. Inoltre ci sono pochi parcheggi e a pagamento”, spiega a Forlitoday. “Da sempre desideravo aprire un locale – racconta Venturi -, per questo l’ho creato con tante attenzioni, seguendo anche i suggerimenti di mia figlia: tutti i materiali usati sono di riciclo, le birre rigorosamente italiane, i cibi il più possibile a chilometro zero ed etici. Tengo molto all’ambiente e ci tengo a far girare l’economia del nostro Paese”.

Nella carta ci saranno anche proposte particolari: sidro e un idromele toscano aromatizzato. Inoltre si punterà anche sul Bubbletea, ancora poco conosciuto nel nostro territorio ma che sta gradualmente diventando virale in tutt’Italia. “Per la ristorazione offriamo piatti gourmet, dalle tartare agli hamburgher, a piatti vegetariani e vegani”. L'allestimento asseconda il nome del locale, con uno stile "giungla", in particolare con una parete e tavoli allestiti con sedute fatte come piccole amache. Inizialmente il locale darà lavoro a tre persone: “Ci sarò io, un cuoco e due camerieri part time per ora. Partiamo così e poi vediamo”, spiega Venturi. L’inaugurazione è in calendario per venerdì 28 settembre. In tanti ultimamente stanno investendo in città, specialmente in centro, dove nuovi ristoranti e locali sono all’ordine del giorno.