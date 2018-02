Al centro Mandalà, dove immigrati e forlivesi imparano a conoscersi

L’atmosfera è accogliente, le pareti sono tappezzate di cartine geografiche e ci sono cartelli con messaggi in molte lingue. I ragazzi sono divisi in gruppi e si stanno confrontando su argomenti che cambiano di volta in volta, oggi il tema ad esempio è l’affettività. Forlitoday ha passato un pomeriggio al Mandalà, il centro aggregativo in via Solferino a Forlì e vi raccontiamo come è andata.

Aggregare: riunione, raggruppamento di elementi distinti. Il dizionario parla chiaro, e il Mandalà mette in atto pari pari.

Nato ad agosto grazie ad un progetto della Comunità Papa Giovanni XXIII, approvato dagli enti gestori che accolgono migranti, è dedicato ai giovani immigrati accolti nei Centri di Accoglienza straordinari (e non solo) e agli italiani per favorire l’aggregazione fra diversi stili culturali. Tutti insieme, ma ognuno nel suo modo, rimanendo se stesso, individuo distinto. Non è un centro che cerca di uniformare, ma di unire. È un luogo in cui l’intercultura si vive concretamente, uno spazio per creare contatti tra persone che non conoscono il luogo in cui si trovano e le persone che non conoscono le altre culture, per andare oltre al tema dell’immigrazione visto solo come problema ma creando relazioni tra le persone e quindi opportunità e cambiamento.



Nel gruppo si cerca di parlare italiano in modo tale da poterlo imparare più velocemente, ma chi ancora fatica può contare sull’aiuto degli altri: c’è chi traduce dal francese all’italiano, chi dall’arabo ad un dialetto africano e così via.

Si impara a sorridere, in modo universale. Si scopre o si riscopre il bello di inventarsi gesti per farsi capire e si torna ad un pensiero di calma. Calma perché non è facile dire e fare in questa felice Babele. Ci si scambiano visioni e modi di fare della propria cultura.

Sorprende vedere come in realtà sia tutto molto più semplice di quel che si pensa. A guidare i gruppi sono Marika e Martina, le due operatrici che gestiscono il centro. “Durante la settimana facciamo molti laboratori che spaziano da tavole rotonde su vari temi, attività di informatica, di scrittura, di arte o ciò che ci viene proposto dai chi frequenta il centro – spiega Marika - I ragazzi che prendono parte alle attività o che semplicemente passano per stare in compagnia sono tanti, al giorno arriviamo anche a 30 presenze”.

“Frequentano il centro tante persone e l’età media di loro è intorno ai 18 anni – argomenta Martina- abbiamo visto che ci sono un sacco di proposte da parte di questi giovani. C’è stato ad esempio un ragazzo che nel suo paese era falegname e ha proposto un laboratorio inerente: vedeste che meraviglia è venuta fuori!”. Saranno a breve impegnati nell’animazione di una serata durante il Festival del Cinema Africano proposto al San Luigi.