New-entry per la ristorazione al centro commerciale: arriva anche la cucina sushi e fusion

Si amplia l'offerta della cucina sushi e fusion in città. A proporre questo tipo di cucina etnica sarà anche un punto ristoro della “piazza” dedicata alla ristorazione del centro commerciale 'Puntadiferro'. A gestirla sarà Sirio, un'azienda italiana che si occupa principalmente di gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero. L'operatore, spiega in una nota, “ha firmato due contratti di affitto di ramo di azienda per l’apertura di due punti di vendita con il nuovo format 'Zako – sushi experience' con IGD SIIQ presso il Centro Commerciale Punta di Ferro, e con Grandi Stazioni Retail presso la stazione di Genova Brignole”.

Zako è un format di ristorazione veloce a tema sushi nato nel 2019.Il nome vuol dire 'pesciolino' in giapponese. I piatti nipponici di Zako sposano la globalizzazione culinaria: il minimalismo gourmet tipico della cucina del Sol Levante si uniscono con la gastronomia hawaiana e brasiliana. “Il punto vendita presso il Centro Commerciale Punta di Ferro a Forlì ha un’area di 170 mq e un contratto della durata di 7 anni. Il centro commerciale, con un’ottima visibilità e un'area di riferimento di circa 400.000 residenti”, spiega la nota. Il punto vendita, presso la stazione Genova Brignole, ha un’area di 111 mq e un contratto della durata di 5 anni.