Rilancio del centro ed eventi: entra a regime il gruppo guidato dalla Fiera di Forlì

Lavora come un laboratorio di sviluppo locale dedicato al rilancio del centro storico di Forlì e dopo la fase di preparazione si appresta ad entrare a pieno regime con gli eventi che dalla stagione primaverile arriveranno fino a fine anno. A tenere le fila di questo progetto è il raggruppamento di imprese guidato dalla Fiera di Forlì e che coinvolge anche altre realtà come Estragon di Bologna, Blu Nautilus di Rimini e GeoMultimedia di Cesena. Al raggruppamento è assegnato, così come stabilito dal bando pubblico del quale è risultato vincitore, il mandato di redigere e realizzare il progetto per la valorizzazione del cuore cittadino, così come previsto dal "Piano di rilancio del Centro Storico" approvato dal Comune di Forlì.

Programmi e obiettivi

"Il progetto è strutturato su due livelli - viene illustrato -. Uno ha carattere strutturale e punta alla realizzazione di un distretto del commercio e dell'accoglienza, realizzato partendo da coinvolgimento di operatori, utenti ed esperti, con l’obiettivo di definire un piano per la valorizzazione del tessuto dei locali commerciali, della rete enogastronomica e della dimensione culturale. L’altro livello è di azione e prende forma attraverso un cartellone di eventi e di attività di animazione che partendo dalla valorizzazione di manifestazioni consolidate nel tempo e realizzate da istituzioni, realtà associate e singoli operatori, ne propone nove nuove organizzate direttamente dal raggruppamento di imprese guidato dalla Fiera di Forlì".

Forlì in Fiore

Il primo di questi eventi è in programma nel week end e si intitola “Forlì in Fiore”. Sabato e domenica il centro Storico si trasformerà in uno splendido giardino, per un weekend tutto dedicato agli appassionati di giardinaggio, orticultura e prodotti naturali. Alcuni vivai creeranno aiuole decorative per arredare ed animare la Piazza tanto cara ai Forlivesi. Forlì in Fiore sarà anche l’occasione per visitare il centro storico e per fare shopping nei suoi bei negozi.

“Feel Forlì - Anima al Centro!”

"Nell’ambito del lavoro portato avanti dal raggruppamento di imprese guidato dalla Fiera è stato predisposto un piano di promozione e di marketing integrato che ha esordito con la ricerca di un marchio unitario per il Centro storico - viene spiegato -. Le proposte emerse dallo studio di una agenzia di comunicazione sono state poi valutate dai cittadini forlivesi attraverso un sondaggio sui social network e da qui è nato “Feel Forlì - Anima al Centro!”. Il marchio contribuirà a rafforzare l’identità dello spazio fisico e a potenziare il livello di informazione grazie all’edizione di un calendario eventi unicamente dedicato al Centro storico che avrà cadenza bimestrale e sarà distribuito in oltre 10mila copie su ben 500 punti di Forlì". Calendario e informazioni sono pubblicate sul sito internet www.feelforli.it e sulla pagina Facebook.