Addio ad un negozio storico di corso della Repubblica: "Ciò che è di qualità in centro, chiuderà"

Cede l’attività di una vita, dopo 40 anni in centro a Forlì. Sauro Sedioli, titolare dello storico negozio di abbigliamento e accessori vintage “Charly Max” è furioso. I primi due ‘colpevoli’ di questa decisione, sicuramente sofferta, vengono individuati in internet e nell’amministrazione comunale. “Da 20 anni a questa parte è sicuramente cambiato tutto – racconta a ForliToday il 63enne, titolare anche del negozio a Milano Marittima – ma il vero disastro è arrivato negli ultimi 7-8”.

“Non tutti possiamo arrivare su internet, dove spopola la grande distribuzione che rovina il concetto di buon gusto. Non esiste più la cultura della moda, specialmente nei giovani, nessuno guarda dove vengono realizzati i capi, spesso prodotti in Paesi dove vengono fatti confezionare a bambini o a personale pagato una sciocchezza. Bisogna incentivare l’apertura di piccoli generi alimentari e negozi di artigianato, che offrono qualità e fanno girare l’economia”, attacca Sedioli. Ma questo è solo uno dei problemi del commercio, segnato indubbiamente anche dalla crisi: “20 anni fa c’erano di sicuro meno problemi, meno fiscalità e più soldi da spendere”.

Ma molti dei motivi per cui ha deciso di lasciare l’attività sono legati alla città di Forlì: “L’amministrazione comunale ha ucciso questa città – prosegue senza mezzi termini il titolare -, facendo tutto il contrario di quello che servirebbe. Avremmo bisogno di investimenti, di parcheggi gratuiti, di incentivi e agevolazioni fiscali per i negozi che vogliono aprire, invece la gente si è spostata al centro commerciale. Fino agli anni ’80 c’è stato fermento, i negozi aprivano, ma adesso nessuno fa più del business. Nel giro di 4 o 5 anni le attività di qualità sono tutte destinate a chiudere”, afferma Sedioli.

“Pensi che un vigile è arrivato a farmi la multa perché passavo con il monopattino sotto i portici – racconta amareggiato -. Sono arrivato ad odiare Forlì. Almeno i Comuni vicini, come Faenza o Cesena sono un po’ meglio. Milano Marittima dove ho l’altro negozio è tutta un’altra cosa”. Se la gestione non passerà al figlio, il negozio chiuderà. Per qualche mese ci sarà la svendita totale. “Resto fino a fine agosto, poi, se non deciderà di subentrare mio figlio, me ne vado proprio da questa città. Mi trasferisco a Milano Marittima”, conclude Sedioli.