Centro storico, vertice in Comune con le associazioni: "Diventi il 'salotto buono' cittadino"

"Un incontro interessante, proficuo e che darà risultati eccellenti nel breve periodo". Ad affermarlo sono il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e l’assessore Andrea Cintorino, che venerdì mattina hanno indetto nella sede comunale una riunione alla quale hanno preso parte per Confcommercio il direttore Alberto Zattini e Gabriele Mambelli, funzionario Centro storico; per Confesercenti Giancarlo Corzani, direttore provinciale, e Fabio Lucchi; Marco Valenti, segretario Confartigianato Forlì; e Davide Prati, responsabile territoriale Cna.

"Il centro storico è il cuore della città, tutti i quartieri, naturalmente, sono importanti e su di essi l’amministrazione intende investire, ma se il centro cittadino è frequentato e visitato, gli esercizi lavorano a pieno ritmo, la città si rianima e il beneficio è generalizzato. Per questo - affermano Zattini e Cintorino - vogliamo riprendere in mano quel progetto per il centro storico che le associazioni del commercio hanno più volte presentato senza ottenere riscontri dalle passate Giunte Pd".

"Inizia, quindi, un percorso di analisi tecnica del progetto per individuare quali misure attuare per prime, con quali modalità e con quali risorse. Siamo molto fiduciosi e crediamo che l’ascolto e il confronto con chi è direttamente coinvolto in queste realtà sia la carta vincente - concludono gli amministratori -. A breve, una volta elaborato un piano di attuazione, presenteremo alla città un progetto operativo, da cui partire per trasformare il cuore cittadino in un vero e proprio ‘salotto buono’, dove sia un piacere passeggiare, fare shopping o fermarsi in un bar o in un ristorante".