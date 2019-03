Nasce "Agile", una squadra tuttofare contro l'incuria del centro storico

Una squadra attrezzata per le piccole manutenzioni e per il decoro del centro storico. E' pronto a prendere il via il progetto 'Agile', che mette a disposizione del centro storico e dell'area della stazione una squadra di due operatori 'tuttofare' che girano per le vie del cuore della città, mettendo a posto quanto è necessario per dare ad ogni angolo decoro e pulizia. Si va da piccoli rifiuti in terra a piccoli sfalci di erba sui marciapiedi, dalla pulizia delle deiezioni animali alla rimozione del guano di piccioni dalle panchine, dalla pulizia della classica “chiazza” di pipì di cane su un muro a piccoli interventi edili su sconnessioni dei sampietrini e così via.

Il senso di abbandono del centro spesso è fatto da queste piccole cose e in molti lamentano la mancanza di piccole e veloci manutenzioni. Quante volte si è detto “Ci vorrebbero dieci minuti per sistemare...” e poi però gli interventi arrivano dopo mesi. “Le normali manutenzioni, dallo spazzamento delle strade fino allo sfalcio delle aree verdi, così come gli interventi di ripavimentazione etc. restano in capo ad aziende che hanno regolari appalti. L'attività di questa squadra è diretta alle piccole cose, dove un intervento standard non arriva”, spiega il sindaco Davide Drei. Lo scopo è di dare più decoro al centro, ma soprattutto accorciare la filiera: i cittadini potranno segnalare direttamente agli operatori e questi interverranno senza grossi intralci burocratici, agendo anche sulla scorta delle numerose segnalazioni che pure arrivano alla Polizia Municipale. “Il progetto nasce in seno a Forlì Mobilità Integrata, col coinvolgimento della cooperativa ForB, che opera anche con personale disabile – sempre il sindaco -. A quest'intervento si affianca un altro servizio di prossimità, quello della sede della Polizia Municipale in corso Diaz che aprirà a metà aprile”.

Illustra ulteriormente l'assessore al Centro storico Marco Ravaioli: “Tale squadra girerà due volte alla settimana per piccoli lavori di manutenzione. L'abbiamo chiamato 'Agile' perché non opera con la solita lunga trafila burocratica e permette di curare i singoli dettagli. Questi operatori gireranno con la pettorina gialla che porta il nome del progetto, con una cargo-bike a pedalata assistita, o quando è più freddo o serve attrezzatura più pesante con un piccolo veicolo elettrico”. Il progetto, di durata triennale, è finanziato con 180mila euro complessivi, utilizzando in parte i fondi del 'bando periferie', oltre a quelli del Comune. Non potranno ovviamente arrivare ovunque: dove infatti è necessario un servizio più sistematico il loro compito sarà quello di segnalare l'urgenza all'appaltatore, mentre per certi interventi - per esempio le scritte sui muri - è comunque necessario rispettare procedure imposte dalle leggi, per esempio il coinvolgimento della Soprintendenza.

Nella seconda metà di aprile, inoltre, aprirà la nuova sede della Polizia Locale in corso Diaz, su cui saranno dislocati 4 agenti e un funzionario in certi orari. “Saranno appieno vigili di prossimità, girando a piedi o in bicicletta, a stretto contatto con l'utenza”, conclude Andrea Gualtieri, vice-comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni.