Transenne nel portico di piazza Saffi, chiudono anche gli ultimi due negozi superstiti

Anche gli ultimi due negozi “sopravvissuti” in mezzo alle transenne del palazzo degli Uffici Statali abbandonano l'attività. Il 14 di agosto, infatti, chiuderanno “La Casina Bianca”, specializzata nell'abbigliamento per bambini, e la storica “Agenzia Ecclesistica”, andando ad aggiungere le loro vetrine spente alle nove già abbandonate (facente capo a 5 diversi locali commerciali) dello stesso stabile che si trova in piazza Saffi, all'angolo tra corso Mazzini e via delle Torri. Un'infilata di vetrine buie in quello che dovrebbe essere il “salotto buono” della città.

Impossibile, d'altra parte, resistere alla crisi commerciale del centro storico e per di più nell'intrico di transenne che rendono difficile il passaggio nel porticato ormai da due anni. Vennero messe nel settembre del 2016 e poi lì sono rimaste, senza alcun apparente lavoro da parte del proprietario dell'immobile, che in questo caso è lo Stato, ed in particolare l'Agenzia del Demanio, che qui ospita le sedi periferiche di importanti uffici come l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio. Solo da poco sono ripartiti i lavori, e le chiusure arrivano proprio perché è stato dato lo sfratto e poter eseguire così i lavori anche all'interno. Pare, infatti, che un proposito del Demanio sia quello di non ripristinare nuove attività commerciali, ma realizzare ulteriori uffici al piano terra.

Già coi primi lavori il negozio di telefonia all'angolo si è trasferito in corso della Repubblica, andandosi a sommare al bar, allo storico negozio di scarpe 'Bentivogli' e ad altri locali sfitti. Un patrimonio di locali commerciali di pregio che avrebbero spinto chiunque a ristrutturare il porticato – che presenta dei rischi di distacchi dal soffitto - il prima possibile, per poter tornare così a metterli a frutto. Invece, ora lasciano anche gli ultimi due: la “Casina Bianca” con i suoi 33 anni di vita e la storica “Agenzia Ecclesiastica”, il negozio di oggetti religiosi che sopravvive qui, nello stesso locale, esattamente da 80 anni. Quest'ultimo un locale dove il tempo pare essersi fermato a decenni fa, con arredi in legno che circondano tutti e 4 i lati del piccolo locale. E' un negozio, in stile di quelli che si trovano nei pressi del Vaticano, a Roma, che a Forlì non ha equivalenti.

Lo scorso maggio c'è stato il sopralluogo perfino del Direttore nazionale dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi, poi poco dopo un'interrogazione parlamentare del deputato Marco Di Maio, entrambe le azioni con lo scopo di far partire almeno i lavori e ripristinare il passaggio nel portico pubblico, ricreando così la continuità dei portici verso corso Mazzini. I lavori sono ripresi, ma al loro termine si presenterà un ulteriore tema: rilanciare sul commerciale, nonostante la crisi, perché in fondo piazza Saffi e via delle Torri devono essere vie dello shopping di qualità, oppure accettare la realizzazione di uffici pubblici a piano terra, dopo anni in cui si è detto che è stato un errore permettere l'insediamento di uffici e banche ai piani terra dei locali in centro?

Da parte sua ci tiene a mandare un saluto la titolare della Casina Bianca: “Ho passato 33 anni della mia vita in questo locale, vestendo generazioni di bambini. E' un dispiacere lasciare quest'attività. Per me il dispiacere è doppio in quanto ho ricevuto lo sfratto a tre anni dalla pensione e quindi non credo che traslocherò, in quanto non riuscirei ad ammortizzarne i costi”.