Galeata, con la primavera partiranno i lavori di restyling del centro storico

Galeata festeggia l'arrivo del nuovo anno con l'annuncio di un importante cantiere. A partire dalla prossima primavera, infatti, cominceranno i lavori di restyling del centro storico, con la pavimentazione in lastre di albarese in Via Zannetti e portici, la riqualificazione di Via IV Novembre e Piazza del Mercato. Le opere saranno realizzate grazie al finanziamento di 350mila euro, comunicato dal ministro Luca Lotti, derivante dal Cipe di cui è segretario.

"Tutto ciò - afferma il sindaco Elisa Deo -. è stato possibile grazie all'intervento tempestivo del parlamentare Marco di Maio, che ci ha informati dell'opportunità ed ha seguito l'iter della candidatura. Voglio ringraziarlo pubblicamente, non solo in questo frangente per questo grande obiettivo raggiunto a nostro favore, ma per riconoscenza del suo intero mandato da parlamentare per aver dimostrato grandissima competenza, sensibilità e vicinanza al territorio. Dal canto nostro ci siamo fatti trovare preparati con un progetto ambizioso nel cassetto che, in quanto esecutivo, è stato prioritario nell'assegnazione dei fondi". Il progetto, pronto da tempo, è stato redatto dall'architetto galeatese Paolo Prati, con il supporto dell'Ufficio Tecnico comunale.

Conclude il primo cittadino: "Nel mio cassetto ci sono tanti altri progetti ambiziosi, come il restauro del Municipio per un importo di 1milione di euro, e sarei davvero molto felice di poterli realizzare nella prossima legislatura".