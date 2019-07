Silent Party, ritmo jazz e shopping: migliaia di forlivesi in Piazza per il Mercoledì

Dopo gli acquazzoni della mattinata, le nuvole hanno lasciato il posto prima al sole e quindi al chiaro di luna. E così è stata festa in centro per il primo appuntamento dei Mercoledì del Cuore di luglio. Quello precedente infatti non si era svolto per l'ondata temporalesca che aveva colpito in serata tutta la Romagna. Questa volta però non c'è stato il bagliore di lampi e fulmini, bensì quello delle vetrine accese e dei vari spettacoli che hanno animato le varie piazzette del centro. Piazza Saffi è saltata a festa con il secondo Silent Party dell’estate.

Tante cuffie colorate a muoversi a tempo di musica grazie all'arrivo del main event di questo mese, la grande discoteca silenziosa e festante sotto le stelle che da qualche anno è entrata nel Cuore di tutti. La musica non è stata la sola protagonista, ma un’occasione in più per arricchire una serata che fino a mezzanotte ha portato migliaia di forlivesi e non solo a scoprire la bellezza suggestiva del centro mercuriale e degli innumerevoli eventi hanno preso vita all’interno del Mercoledì.

Come sempre "Forlì nel cuore", con i suoi 150 associati ha coordinato l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.