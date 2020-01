Centro storico, musica e spettacolo: "In autunno un festival con artisti di fama internazionale"

"Stiamo lavorando per fare in modo che a Forlì si possa realizzare un festival musicale d’eccellenza, che unisca il valore delle opere audiovisive con le performance dal vivo dei più grandi artisti del panorama internazionale". A renderlo noto è l'assessore con delega al Centro Storico del Comune di Forlì, Andrea Cintorino. "Vogliamo realizzare una tre giorni di musica, spettacolo e multimedialità visiva, con la partecipazione di alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale internazionale", spiega Cintorino.

"Vorremmo - aggiunge - creare un evento unico nel suo genere e mai visto prima a Forlì, allestito nel nostro centro storico e in particolare in Piazza Saffi. Per farlo dovrà esserci la musica dal vivo ma non solo; vogliamo puntare anche sui contenuti audiovisivi e sulle interazioni multimediali, per fare di questo festival un unicum d’intrattenimento trasversale, che coinvolga i più giovani ma anche le famiglie e gli appassionati. Sarà un festival di tutti e per tutti".

"La progettazione di grandi eventi che fungano da cassa di risonanza per la nostra città e in particolare per il nostro centro è una delle priorità di questa amministrazione - conclude Cintorino -. Vogliamo riportare i forlivesi in piazza con delle iniziative di qualità, come quella che inaugureremo in ottobre, per renderli orgogliosi della propria città e partecipi di un nuovo modo di vivere il nostro centro".

Foto di repertorio