Centro storico, permessi sosta: proroga per i rinnovi estesa fino al 30 marzo

E' stata prorogata al 30 marzo la possibilità di rinnovare i permessi di accesso e sosta nella Zona a Traffico Limitato del Centro storico di Forlì. La decisione, spiega l'amministrazione comunale, è stata presa "a seguito della situazione di emergenza sanitaria di questi giorni". Per procedere al rinnovo è possibile fruire del servizio online attraverso il sito web di Forlì Mobilità Integrata www.fmi.fc.it (area riservata) seguendo alcune semplici indicazioni guidate. In questo caso è necessario avere a disposizione una carta di credito per effettuare il pagamento.

L'amministrazione comunale consiglia l'utilizzo della modalità di rinnovo online anche per evitare e ridurre attese allo sportello. Altra modalità di rinnovo è presso l'Ufficio Sosta di FMI in via Lombardini 2, nei giorni e nei seguenti orari lunedì, martedì, giovedì dalle 7.45 alle 18.00; mercoledì, venerdì dalle 7.45 alle 13.30 e sabato dalle 7.45 alle 13. Per informazioni e chiarimenti: telefono 0543 712580 o www.fmi.fc.it . FMI S.r.l. - Sportello dei servizi Sosta e Mobilità email: sportello@fmi.fc.it .