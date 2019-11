Centro storico illuminato contro la delinquenza. E da gennaio arriva la luce a led

Centro storico illuminato anche di notte. Con l'inizio di novembre parte la nuova iniziativa anti-degrado annunciata dal vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo. "I costi derivanti dal maggiore consumo energetico dall'attuazione del provvedimento troveranno ampia compensazione nei risparmi generati dalla riqualificazione della pubblica illuminazione, cui sarà dato avvio ai lavori nel mese di gennaio", si legge nella delibera di giunta

E il cuore della città mercuriale vivrà infatti di nuova luce: è previsto per gennaio l'inizio dei lavori di sostituzione di 1648 punti luce obsoleti, con nuovi a tecnologia led a favore di un significativo risparmio energetico e miglioramento qualitativo-prestazionale. Si prevederà una riduzione del flusso luminoso nelle tarde ore notturne, ma tutti i punti luce, a differenza di quanto avviene allo stato attuale con lo spegnimento di una consistente quota della pubblica illuminazione, resteranno accesi.

Continuiamo a fare passi avanti per dare risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini rispetto a una situazione da tenere sotto controllo con grande attenzione visto l'esistenza di diversi focolai di degrado e punti critici - afferma Mezzacapo -. Per questa ragione abbiamo aumentato notevolmente la presenza degli agenti di Polizia Municipale, abbiamo approvato un nuovo sistema di videosorveglianza che fra poco installeremo e abbiamo emesso l'ordinanza contro abuso di alcolici e bivacchi. E' tanto, ma non basta".

"Il potenziamento dell'illuminazione notturna darà maggior sicurezza e avrà anche un importante effetto di prevenzione - conclude Mezzacapo -. Con l'accensione dei lampioni diamo una risposta ai cittadini residenti del centro storico che hanno richiesto in più occasioni alle precedenti Giunte questa misura e purtroppo sono rimasti inascoltati. Illuminare il centro storico durante le ore notturne consentirà ai forlivesi di garantirsi maggior tranquillità e sicurezza, e metterà in condizioni le forze dell'ordine di operare e intervenire in condizioni migliori".