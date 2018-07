Santa Sofia, piazza Matteotti pedonale nelle serate del weekend

Con l'arrivo delle calde serate estive aumenta la voglia di trascorrere tempo all'aria aperta e, come annunciato nei mesi scorsi, il Comune di Santa Sofia ha emesso un'ordinanza per la chiusura di piazza Matteotti ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 20 alle 24 per i mesi di luglio e agosto. A partire da venerdì, dunque, il cuore di Santa Sofia sarà riservato ai pedoni (salvaguardando comunque la possibilità di passaggio ai mezzi in caso di emergenza), che potranno godere in tutta sicurezza del luogo.

"La nostra intenzione - dice il sindaco Daniele Valbonesi - è quella di valorizzare la centrale piazza dopo il completo rifacimento, pensando di cogliere anche la volontà dei santasofiesi. Per i mesi estivi metteremo in atto una sperimentazione che potrà servire per valutare, anche in futuro, la fruizione di questo luogo da parte dei cittadini. Ricordiamo, inoltre, che a seguito dei lavori effettuati in via Martiri della Libertà nelle scorse settimane sono state eliminate le ultime barriere architettoniche anche in piazza. A breve verranno ultimati i lavori con l'installazione della segnaletica definitiva, per dare vita ad “un'area, come abbiamo sempre detto, che a differenza del passato vede spazi anche per i pedoni e non solo per le auto e che con iniziative come la chiusura serale al traffico, inviterà ulteriormente i santasofiesi a frequentarla liberamente".