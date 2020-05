Centro storico, si rinnova l'illuminazione in Corso Mazzini: iniziati i lavori

Da lunedì a venerdì Corso Mazzini, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, è interdetto al traffico per l’esecuzione di lavori di sostituzione e efficientemente dell’impianto di pubblica illuminazione. Inoltre, lunedì dalle 13 alle 18 e martedì, dalle 8 alle 12 in Via E. Valzania nel tratto compreso fra Via Tre Mori e C.so G. Mazzini è prevista l’inversione del senso di marcia mentre. Sempre martedì, dalle 8 alle 18 e nella giornata di mercoledì dalle 8 alle 12 in Via P. Bonoli scatta la sospensione del divieto di accesso alla zona a traffico limitato. Infine, Via Cantoni è raggiungibile da Via Valzania. L'assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani spiega che i provvedimenti sono stati adottati "per consentire a Hera Luce di effettuare in sicurezza e nel minor tempo possibile i lavori all’impianto di pubblica illuminazione con veicoli dotati di piattaforma aerea".

Foto di repertorio