Ausl, da settembre nuovi orari per il Centro Unificato Prenotazione di Meldola

Fino al 31 agosto il Centro Unificato Prenotazione di Meldola resterà chiuso al pubblico tutti i sabati per la riduzione estiva degli orari di apertura. Non subiranno invece alcuna variazione gli orari di apertura al pubblico del Cup, nelle giornate comprese dal lunedì al venerdì. Dal primo settembre l'orario di apertura al pubblico del Centro Unificato Prenotazione subirà alcune variazioni. Il servizio resterà sempre chiuso il sabato mattina, con l'apertura al pubblico di due pomeriggi.

Questi i nuovi orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14,15 alle 16,30. E’ sempre possibile, comunque, utilizzare il servizio di Farmacup delle farmacie convenzionate e il servizio di numero verde gratuito Cuptel (800 002255 per prenotazioni, disdette e spostamenti di appuntamenti con ricetta del Servizio Sanitario Nazionale e 800 004488 per prenotazioni, disdette e spostamenti di appuntamenti a pagamento in libera professione).