Nel nome di Adriano Casadei: l'ex Gil diventa Casa dello Sport nel nome del martire della Resistenza

L'ex Gil diventa Casa dello Sport "Adriano Casadei". La cerimonia d'intilazione del complesso in viale della Libertà 2 alla memoria dell'atleta e martire della Resistenza si terrà giovedì alle 10. Alla presenza dei familiari, delle persone che condivisero con lui l'impegno nella Lotta di Liberazione, in particolare Sergio Giammarchi e Artibano Bulzoni, dei rappresentanti del mondo associazionistico e di studenti del Liceo Scientifico indirizzo sportivo e dell'Istituto Tecnico Industriale, sarà scoperta una targa commemorativa e verranno condivise riflessioni fra storia e valori dello sport. Interverranno il sindaco di Forlì Davide Drei, il dirigente sportivo internazionale Bruno Grandi e l'assessore Sara Samorì.

Sempre nell'ambito delle attività programmate per il 74esimo anniversario della liberazione di Forlì alle 11 di giovedì alla Biblioteca Comunale in corso della Repubblica 72, è previsto un incontro pubblico dal titolo “Tavolicci, Una storia terribile. Inaugurazione della mostra di disegni di Tinin Mantegazza” All'evento saranno presenti Tinin Mantegazza autore dei disegni, Mino Savadori che leggerà alcuni brani sul tema, con accompagnamento musicale di Mirko Catozzi con fisarmonica. Venerdì e sabato a Palazzo Romagnoli (in via Albicini 12), si svolgerà un convegno promosso dalla “Rete degli Istituti Storici Emiliani-Romagnoli”, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Forlì dal titolo “Dalla fine della guerra alla nascita del fascismo. Un punto di vista regionale sulla crisi del primo dopoguerra (1918-1920)".