La Scuola Santa Dorotea nel nome di don Benzi: cerimonia col vescovo

La Scuola "Santa Dorotea" di Forlì sarà intitolata a Don Oreste Benzi, il prete romagnolo “dalla tonaca lisa” fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. La cerimonia si terrà martedì alle 18.30 in via dei Mille 1. Il vescovo, Livio Corazza, ed il vicesindaco Lubiano Montaguti, scopriranno la targa con la nuova intitolazione. Saranno presenti Daniele Severi, responsabile Apg23 per la zona Romagna, e Primo Lazzari, presidente dell’Associazione “Amici della scuola di Santa Dorotea”, nonché vice presidente di Apg23.

Seguiranno un'apericena e lo spettacolo "Dove lo butto" che affronta i temi dell'inclusione sociale. Un evento pensato per i bambini ed i ragazzi ma capace di parlare anche agli adulti, realizzato dalla compagnia Piccola Piazza d'Arti. La partecipazione è gratuita. "Siamo felici e onorati che una scuola sia intitolata a don Oreste Benzi, il quale fondò la Comunità proprio per la formazione degli adolescenti - piega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità di don Benzi -. Don Benzi sapeva che era necessario investire sui giovani, spesso terra di nessuno, per formare persone nuove capaci di dar vita ad una società nuova, la società del gratuito".

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative per il cinquantesimo anniversario della Comunità fondata da don Benzi e presente a Forlì con case famiglia, comunità di recupero per tossicodipendenti, il Villaggio della gioia per famiglie in difficoltà, la Capanna di Betlemme per i senza fissa dimora. Infine, da un anno la Comunità Papa Giovanni XXIII è intervenuta nella gestione della storica scuola "Santa Dorotea", attiva a Forlì dal 1850.