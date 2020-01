Cervia e Bertinoro alla fiera del turismo di Stoccarda con progetti bike e tante proposte

Cervia e Bertinoro tornano insieme a Stoccarda in occasione della CMT, la più importante fiera del turismo e tempo libero in campo mondiale e la maggiore della Germania. La fiera si svolgerà dal 11 al 19 gennaio. Le due località, partner ormai ultradecennali a Stoccarda, promuoveranno il territorio della Romagna dal mare alla collina, sport, luoghi suggestivi, prodotti tipici e servizi di alta qualità. Il 12 gennaio, nel weekend che la CMT dedica al cicloturismo, durante la conferenza stampa organizzata al centro stampa della fiera, il sindaco cervese Massimo Medri presenterà diverse attività e servizi legati allo sport ed in particolare al settore bike.

Alla presenza di giornalisti, associazioni e operatori sportivi saranno promossi i 40 chilometri di piste ciclabili che permettono ai turisti di muoversi in sicurezza in città e nell’ambiente naturalistico della pineta. Verrà presentato il progetto Cervia Bike Tourism che riunisce le iniziative del settore cicloturistico a Cervia e nel territorio romagnolo di mare e collina con percorsi leggeri adatti a tutti e percorsi stimolanti e più impegnativi quali la Rotta del Sale Bike Trail ( 278 km con partenza da Cervia e arrivo a Venezia) e il Bike Tour di Rocca in Rocca con il percorso Cervia-Bertinoro. Grande rilievo sarà dato inoltre al Giro d’Italia che torna a Cervia per la quarta volta e saluta la partenza della tappa Cervia-Monselice il 22 maggio.

Saranno poi ricordate diverse importanti iniziative legate al bike come Ironman Italy Emilia Romagna e le gare ad essa legate (70.30 e 5i50) che hanno fatto di Cervia una vera e propria “capitale del triathlon”, la Granfondo Via del Sale, la seconda edizione di Strade Bianche del Sale e il progetto Terre del Triathlon che sviluppa interessanti opportunità per sportivi professionisti e amatoriali. Sarà dato spazio alle proposte di servizi legati al cicloturismo quali bike hotel mentre Cervia Turismo presenterà i pacchetti turistici legati allo sport e al bike in particolare. La conferenza stampa si concluderà con una degustazione di vini e prodotti tipici del nostro territorio.