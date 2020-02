Cestini pieni, Alea: "Non basta la regolarità del servizio a tenere pulita la città"

Cestini pieni. Fioccano le segnalazioni e Alea Ambiente risponde ai lettori di ForlìToday. "Per il cestino fotografato in viale Spazzoli, di fronte all'ingresso della scuola elementare "Aurelio Saffi", lo svuotamento viene effettuato due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. Questa mattina si è potuto verificare sul posto che il cestino era vuoto, quindi martedì, è stato svuotato regolarmente".

Il cestino in via Bonoli, prosegue l'informativa di Alea, "viene svuotato addirittura con frequenza giornaliera, come avveniva prima della raccolta porta a porta. L’utilizzo improprio da parte di alcuni cittadini, che vi introducono sacchetti di rifiuto secco, lo porta a riempirsi nuovamente in breve tempo. Entrambi i casi confermano che purtroppo non basta la regolarità del servizio a tenere pulita la città, ma occorre la collaborazione e l'educazione civica di tutti i cittadini che la abitano".