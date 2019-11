Rifiuti, cestini pieni di sacchetti. Alea: "Monitoraggi con la Polizia Locale e multe"

Fioccano le segnalazioni ad Alea Ambiente in merito alla presenza di cestini dei rifiuti colmi di sacchetti della spazzatura. L'azienda, rispondendo anche ai lettori di ForlìToday, chiarisce in merito al caso dell'Ospedaletto (fermata dell'autobus di via Ravegnana) che "lo svuotamento in quella zona avviene con cadenza settimanale; purtroppo il problema è causato da un persistente uso improprio dei cestini, accanto ai quali vengono abbandonati anche rifiuti domestici".

"Si tratta di un fenomeno che Alea Ambiente ben conosce, e che sta continuando a monitorare da vicino insieme alla Polizia locale; in questo senso, sono già state svolte indagini mirate che hanno portato anche a sanzioni da parte dell'autorità preposta", viene evidenziato.