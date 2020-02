Cgil, nuovo servizio di assistenza penale: convenzione con Officina Giuridica

Dal primo marzo 2020 la Cdlt Cgil Forlì completa ed implementa l’attività già svolta dall’ufficio legale della Cgil di Forlì con un nuovo servizio di assistenza penale tramite la convenzione stipulata con i legali di Officina Giuridica. "Officina Giuridica, con i legali ad essa associati tra cui l’Avvocato Andrea Ronchi e l’avvocato Franco Focareta, offre una qualificata assistenza per il contenzioso in materia di diritto penale, diritto penale del lavoro e sindacale, con specifiche competenze in merito ai reati verificatesi nell’ambito del rapporto e dell’ambiente di lavoro", illustrano i sindacalisti Maria Giorgini, Moreno Cimatti ed Emanuela Castagnoli.

"La convenzione riguarda non solo l’assistenza per i procedimenti penali relativi a fatti di reato in ambito di infortunio e malattie professionali, ma anche in nuovi ambiti come il campo della violazione della privacy, i procedimenti connessi all’uso di internet e delle tecnologie digitali (ad esempio il cyber bullismo) , diffamazioni, querele denunce e esposti, e quant’altro penalmente rilevante che accada dentro e fuori il posto di lavoro - viene aggiunto -. La convenzione con Officina Giuridica ha anche tra i suoi obiettivi quello di offrire al gruppo dirigente della Camera del Lavoro di Forlì un supporto costante, anche formativo, sui temi quali il contrasto all’illegalità e alla criminalità organizzata, in particolare sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento della manodopera".

Il servizio rivolto alle iscritte e iscritti alla Cgil di Forlì sarà accessibile tramite i delegati sindacali in azienda, i funzionari sindacali e tramite l’Ufficio Vertenze e Assistenza legale della Cgil telefonando al numero 0543.453768 e 0543.453335.