Chalet in legno viene divorato e distrutto dal fuoco

Le fiamme hanno avvolto uno chalet e nel giro di poco tempo la struttura in legno è andata completamente distrutta. E' l'allarme che è scattato al 115, il numero di emergenza dei vigili del fuoco, intorno alle 17 di giovedì. Un'autobotte dei pompieri si è portata sul posto, nei pressi di Rocca delle Caminate. Qui, a poche centinaia di metri sotto l' “ingresso basso” della rocca, lungo una strada sterrata che parte dalla provinciale verso Grisignano, si è verificato l'incendio.

A prendere fuoco è stata un'abitazione costruita interamente in legno su una base di cemento. Le fiamme hanno impiegato poco tempo per ingoiare la struttura e distruggerla. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Secondo le prime informazioni in quel momento la casa era disabitata. Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Meldola per un primo sopralluogo. L'origine del rogo secondo le prime ipotesi dovrebbe essere accidentale, ma ulteriori verifiche saranno svolte in modo accurato non appena l'area sarà messa in sicurezza.