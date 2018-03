Genitori e maestre si trasformano in chef per sostenere la scuola

C'è stata grande partecipazione all'appuntamento benefico che si è svolto nei ristorantini di Eataly Forlì: l'iniziativa Chef per un giorno ha incontrato la collaborazione e la partecipazione delle insegnanti e dei genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia delle Suore Francescane della città. Per ogni piatto venduto, un euro è stato devoluto alla scuola, per poter contribuire ai futuri progetti e ai laboratori didattici in programma nei prossimi mesi. Tra le proposte in menù erano presenti un risotto alla barbabietola e polvere viola, una lasagnetta di Wally, seppie e piselli in umido, parmigiana di melanzane, hamburger gourmet.

Ed è stato proprio il risotto alla barbabietola il piatto più richiesto dai clienti, vincitore del contest che ha coinvolto alcuni genitori e le maestre della scuola delle Suore Francescane. "La scuola e la buona cucina si sono incontrate per uno scopo benefico - spiegano le maestre - . La nostra realtà educativa, che vive nel cuore del centro storico, coglie ogni buona occasione per testimoniare interesse non solo verso i bisogni ma anche verso le passioni delle famiglie." In questo caso si sono unite due dimensioni che interessano le famiglie: da un lato la passione per la buona cucina e dall'altro lato la possibilità di sostenere concretamente il mondo della scuola, luogo deputato alla crescita sana dei bambini".