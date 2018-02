"Chi li ha visti?": la raccolta differenziata in mostra alla "Rosetti" di Forlimpopoli

"Chi li ha visti? Rifiuto indifferenziato sorvegliato speciale" è il titolo della mostra sull’economia circolare e sullo sviluppo della raccolta differenziata che è stata inaugurata giovedì, alla scuola “Rosetti” di Forlimpopoli e promossa dalla regione. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco di Forlimpopoli Mauro Grandini, al professor Maestri e alla dirigente scolastica Valentina Biguzzi, anche l’amministratore unico di Alea Ambiente, Paolo Contò. La mostra si articola in 12 pannelli descrittivi sull’economia circolare e sull’importanza della raccolta differenziata, presentando dati e obiettivi della regione. Infatti, la raccolta differenziata sul territorio regionale nel 2015 era al 60,7%; sempre in quell'anno sono state buttate come indifferenziato quasi 600.000 tonnellate di carta e oltre 300.000 tonnellate di imballaggi in plastica, tutto materiale recuperabile.

Gli alunni della scuola, a corredo dei pannelli, hanno portato il loro personale contributo sul significato del tema ambientale costruendo oggetti “nuovi” attraverso l’utilizzo di materiale di recupero. Contò si è presentato ai ragazzi ringraziandoli per l’esempio di educazione ambientale e di cittadinanza attiva che hanno dimostrato attraverso i loro lavori, rimarcando il fatto che il “Rifiuto non esiste: è solo una furbizia di chi mescola vari materiali insieme. La strategia per evitare questo inganno è fare la Raccolta Differenziata, infatti - prosegue Contò – Alea si è posta degli obiettivi precisi: l’introduzione e la gestione uniforme della raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio servito, il raggiungimento almeno del 74% di raccolta differenziata, la diminuzione del 22% del rifiuto totale prodotto, la diminuzione del 54% del rifiuto secco residuo prodotto ed anche l’aumento di persone impiegate nei Green Jobs. Traguardi, questi, da raggiungere con la collaborazione del territorio, a partire dai giovani, per liberare valore”. Infine, Contò ha sottolineato al suo “piccolo” pubblico l’importanza di ciascuno quando inizierà la campagna informativa sulla nuova gestione dei rifiuti.